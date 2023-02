Vendet e Gjirit mbledhin 385 milionë dollarë për viktimat në Türkiye-Siri

Organizata bamirëse tha gjithashtu se po përgatit një plan me vlerë 21,9 milionë rijalë (5,77 milionë dollarë), i cili përfshin një përgjigje urgjente me vlerë 7,3 milionë rijalë (2 milionë dollarë) dhe projekte të rimëkëmbjes dhe rindërtimit të hershëm me vlerë prej 14,6 milionë rijalë (4 milionë dollarë).