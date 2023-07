Vera në rërën e nxehtë të bregdetit turk: Cilat janë plazhet më të njohura?

Antalya është një nga destinacionet më të vlerësuara për pushime për atraksionet e saj që shtrihen nga Aspendos në Myra, Side në Perge, së bashku me bregdetin e saj të gjatë, ujërat bruz, gjiret e qeta dhe aktivitetet sportive. Përgjatë rivierës së Antalyas ekzistojnë 231 plazhe të certifikuara me flamurin blu. Disa nga plazhet janë me kilometra të gjata, ndërsa të tjerët janë me gurë të vegjël të fshehur mes prerjeve malore dhe kodrash. Në rrugën Kaş-Kalkan është plazhi Kaputaş, një plazh mahnitës i bukur i njohur për rërën dhe detin e tij bruz. Ky plazh i vogël u shpall një nga 50 plazhet më të bukura në botë.