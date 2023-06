‘What’s next?’: Aktiviteti i TRT World Forum për të adresuar sfidat globale

Këtë vit, tema të reja do të hulumtohen për të kërkuar përgjigje për pyetjet më urgjente të sotme mbi median, teknologjinë, planetin, biznesin, sportin, arsimin, udhëtimin, veprimin kolektiv dhe qasshmërinë. Si pjesë e ngjarjes, në diskutimet e panelin dhe bisedat kryesore do të trajtohen çështje sociale, kulturore dhe teknologjike që do të ndikojnë ndjeshëm në të ardhmen. NEXT synon të jetë një platformë dinamike për liderët e rinj, gazetarët, akademikët, anëtarët e organizatave të shoqërisë civile dhe sipërmarrësit për të artikuluar vizionet e tyre për të ardhmen dhe për të ofruar zgjidhje të frymëzuara për një botë më gjithëpërfshirëse. Vitin e kaluar, ngjarja mblodhi me sukses një mbledhje të larmishme me mbi 1.000 individë të rinj nga Türkiye dhe jashtë saj.