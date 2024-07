Yilmaz dënoi “pritjen e turpshme” të Netanyahut në Kongresin Amerikan

Në lidhje me ovacionet që Netanyahu mori gjatë fjalimit të tij, Numan Kurtulmus, kryetari i parlamentit të Türkiyes, shkroi në X: "Grupi që qëndroi dhe duartrokiti në kundërshtim me të gjitha arritjet e njerëzimit në emër të të drejtave të njeriut, demokracisë dhe drejtësisë. duke mbështetur kështu ata që gjykohen para gjykatave ndërkombëtare për krime, do të skaliten në kujtesën e njerëzimit si bashkëpunëtorë në krime të tilla”.