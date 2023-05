Zgjedhjet më të rëndësishme turke për të cilat duhet të dini

“Më 14 maj, do të bëhet një zgjedhje nëse vendi ynë do të bëhet një lojtar global apo një aktor i parëndësishëm politik”, tha Erdoğani duke iu referuar zgjedhjeve të majit. “14 maji është një pikë kryqëzimi për Türkiyen tonë. Me votat tuaja do të hapni faqet e shekullit turk”, tha Devlet Bahçeli, kreu i MHP-së dhe aleati i Erdoğanit.