Zgjedhjet në Türkiye: Filloi votimi në pikat kufitare

Shtetasit turq që jetojnë jashtë vendit me të drejtë vote do të mund të votojnë në pikat kufitare, ndërsa votimi do të zhvillohet 24 orë në ditë dhe do të përfundojë të dielën e 14 majit në orën 17:00, kur do të mbyllen të gjitha qendrat e rregullta të votimit.