Zonja e parë turke: Gjenocidi i Srebrenicës, kapitull i turpshëm

Përpjekjet për gjetjen e viktimave të zhdukura të gjenocidit kanë vazhduar, me mbetjet e identifikuara të varrosura në Varrezat Përkujtimore të Potoçarit në një ceremoni që mbahet çdo vit më 11 korrik. Deri më tani, 6.751 viktima janë varrosur në Varrezat Përkujtimore të Potoçarit, me 250 viktima të varrosura në varrezat lokale me kërkesë të familjeve të tyre. Më shumë se një mijë viktima mbeten të zhdukur.