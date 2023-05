Zyrtare: Türkiye shkon në balotazh për presidentin më 28 maj

Këshilli i Lartë Zgjedhor i Türkiyes njoftoi zyrtarisht se presidenti i vendit do të përcaktohet me balotazh më 28 maj. Dy kandidatët më të votuar në zgjedhjet presidenciale, Recep Tayyip Erdoğan dhe Kemal Kiliçdaroğlu, do të vazhdojnë garën për të udhëhequr Türkiyen.