Zyrtarisht më 14 maj mbahen zgjedhjet në Türkiye

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka njoftuar se vendi do të shkojë në zgjedhje më 14 maj 2023. Duke folur në një tubim të të rinjve në qytetin turk të Bursës, Erdoğan tha se do të përdorë autoritetin e tij si president për të nisur kalendarin zgjedhor më 10 mars, i cili do të shkaktojë një periudhë 60-ditore përpunimi nga bordi i lartë zgjedhor. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Türkiyesishin planifikuar të mbaheshin më 18 qershor, por presidenti Erdoğan më parë sinjalizoi se votimet mund të mbahen më herët shtyhet paksa përpara.