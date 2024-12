11 aksidente, 318 viktima: Viti 2024 ishte një nga më fatalët në aviacion?

Sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror, kishte një aksident për çdo 1,26 milion fluturime në vitin 2023, shkalla më e ulët në më shumë se një dekadë. Me fjalë të tjera, një person do të duhej të udhëtonte me flutirim ajror çdo ditë për 103,239 vjet për të përjetuar një aksident fatal.