Aliyev: Uniteti i Türkiyes dhe i Azerbajxhanit janë faktorë stabiliteti

Duke uruar anëtarët e rinj të qeverisë, Aliyev tha: “Dje ministrat tanë u mblodhën. Kontaktet e tyre vazhdojnë edhe sot. Në takimet tona po u jepen rezultate punimeve tona dhe po përcaktohet udhërrëfyesi për punët që do të kryhen në vitet e ardhshme. Jam i sigurt se e njëjta do të jetë edhe me vizitën tuaj”.