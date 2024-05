Altun: Türkiye e Greqia duhet t'i zgjidhin çështjet vetë

Duke shprehur se Türkiye është e gatshme të mbështesë çdo iniciativë që do të forconte lidhjet me Greqinë, Altun siguroi se Ankaraja do të mbajë këtë qëndrim edhe në të ardhmen, duke u mbështetur në "marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe duke zhvilluar, zgjeruar dhe diversifikuar kanalet tona të dialogut".