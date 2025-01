Angli, katërfishohet numri i pacientëve me grip në spitale

NHS-ja paralajmëroi se presioni do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2025, me alarmet shëndetësore të të ftohtit për Anglinë të lëshuara nga Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar (UKHSA) pasi temperaturat në ditët në vijim do të bien nën zero.