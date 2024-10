Anija kërkimore turke "Oruç Reis" mbërrin në Somali

"Oruç Reis" do të kryejë inspektime sizmike tridiimensionale në zonat jashtë brigjeve të Somalisë. Misionit pritet të zgjasë rreth shtatë muaj dhe do të përfshijë mbledhjen e të dhënave sizmike për naftën dhe për gazin natyror. Këto të dhëna do të analizohen në Ankara për të identifikuar vendet e mundshme të shpimit.