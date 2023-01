Armatim për Ukrainën: Çfarë kërkon Kievi dhe çfarë po merr nga Perëndimi?

Gjermania në janar njoftoi se do t’i dërgojë Ukrainës tanket e prodhimit gjerman Leopard, ndër tanket më moderne në funksion në mbi 16 shtete. Berlini do të dërgojë 14 tanke të tilla, ndërsa i dha dritën jeshile edhe Polonisë që ta furnizojë Ukrainën me tanket Leopard 2A6.