Artistët me peticion për përjashtimin e Izraelit nga Bienalja e Venecias

Ekspozita e 60-të Ndërkombëtare e Artit e Bienales së Venecias, e kuruar nga braziliani Adriano Perosa, do të hapë dyert e saj më 20 prill dhe do presë vizitorë deri më 24 nëntor, me temën "Stranieri ovunque", që do të thotë "Të huajt kudo".