Avioni amerikan zbret në Izrael pas kritikave të Netanyahut

“Në lidhje me ankesën e kryeministrit Netanyahu për dërgesat e vonuara të armëve nga ShBA-ja, një aeroplan mallrash amerikan C-17, i përdorur për transportin e mallrave, sapo ka zbritur në Izrael,” raportoi Radio Ushtria Izraelite.



Deri më tani, nuk ka pasur asnjë koment nga Izraeli apo administrata Joe Biden mbi raportin.





Që nga fillimi i luftës në Rripin e Gazës më 7 tetor 2023, administrata Biden ka ofruar mbështetje të fuqishme ushtarake, inteligjente dhe diplomatike për Tel Avivin. Avioni mbërriti në ditën e dytë të një vizite të paparalajmëruar në Uashington nga ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant, ku po diskuton ndihmën ushtarake amerikane.



Duke folur gjatë një takimi javor të qeverisë, Netanyahu tha të dielën se kishte një "rënie dramatike" në tubacionin e armëve drejt Izraelit. Për shumë javë, ne u bëmë thirrje miqve tanë amerikanë që të shpejtonin dërgesat. Këtë e bëmë herë pas here dhe në të gjitha nivelet, dhe dua të theksoj - e bëmë në dhoma private. Ne morëm të gjitha llojet e shpjegimeve, por nuk morëm as edhe një gjë: situata themelore nuk ndryshoi," tha ai duke shtuar:



"Disa gjëra u futën brenda, por pjesa më e madhe e armatimeve u la pas. Pas muajsh pa asnjë ndryshim të situatës, vendosa ta shpreh publikisht.”



Netanyahu, megjithatë, tha se beson se çështja do të zgjidhet "së shpejti".



Të enjten, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të ShBA-së, John Kirby, u përgjigj, duke thënë:



“Pretendimet e Netanyahut janë thellësisht zhgënjyese dhe sigurisht shqetësuese për ne, duke pasur parasysh sasinë e mbështetjes që kemi dhe do të vazhdojmë t'i ofrojmë kryeministrit Netanyahu”.



Më parë, Biden kishte pezulluar një marrëveshje armësh me Izraelin për shkak të "dështimit të tij për të mbrojtur civilët palestinezë", për të cilët ai pretendon se është i shqetësuar. Ndërkohë që në fillim të qershorit, Tel Avivi nënshkroi një marrëveshje prej 3 miliardë dollarësh për të blerë 25 avionë luftarakë amerikanë F-35, si dhe në prill, Biden nënshkroi një paketë ndihme prej 26,4 miliardë dollarësh për Izraelin, duke përfshirë 14 miliardë dollarë ndihmë ushtarake.



Izraeli, duke shkelur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit të vitit të kaluar nga grupi i rezistencës palestineze Hamas.



Më shumë se 37.500 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe rreth 86.000 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.



Më shumë se tetë muaj pas luftës izraelite, pjesë të mëdha të Gazës janë në gërmadha në mes të një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve. Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i cili urdhëroi të ndalohet menjëherë operacion izraelit në qytetin jugor të Rafahut, ku më shumë se 1 milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.