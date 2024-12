Baerbock: Türkiye ka rol qendror në përballjen me krizën aktuale në Siri

Baerbock theksoi rëndësinë e marrjes së përgjegjësisë nga Gjermania në situata të tilla. "Mbrojtja e krahut lindor të NATO-s dhe mbështetja e Ukrainës në aspektin politik, ekonomik dhe ushtarak janë të rëndësishme për sigurinë e Evropës. Me brigadën tonë në Lituani ne po punojmë në tokë, me 'Eurofighter' në ajër ndërsa me anijet shtesë në Detin Baltik po forcojmë krahun lindor të NATO-s", tha ministrja gjermane.