Banka Botërore: Vendet e rajonit duhet të vazhdojnë me reforma

Përfaqësuesit e Zyrës së Bankës Botërore në Tiranë kanë prezantuar sot raportin e rregullt ekonomik për vendet e Ballkanit Perëndimor, në të cilin theksohet se vendet e rajonit duhet të vijojnë me zbatimin e reformave me qëllim ngushtimin e hendekut të zhvillimit me vendet e Bashkimit Evropian dhe përmirësimin e standardeve të jetesës.