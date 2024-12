Belgjika u rekomandon qytetarëve ta përgatisin çantën e situatës emergjente

Krahas një pakete bazë që përmban fasha, fasha për plagë, gërshërë, piskatore, gjilpërë grep, qetësues, dezinfektues si dhe medikamente të rëndësishme që përdoren në paketën e ndihmës së parë, në çantën e emergjencës rekomandohet të përfshihen shishe me ujë, karikues, bateri e transportueshme, dokumente të rëndësishme si kartë identiteti dhe kopje të kontratave të sigurimit, elektrik dore me dinamo, bateri rezervë, radio me bateri, shkrepëse si dhe sende shumëfunksionale.