Ben-Gvir kërcënon të tërhiqet nga qeveria nëse ka armëpushim me Hezbollahun

Ben-Gvir i tha Netanyahut se Partia e tij Otzma Yehudit (Fuqia Hebraike) "nuk do të votojë me koalicionin nëse qeveria bie dakord për një armëpushim të përkohshëm me Hezbollahun", raportoi e përditshmja izraelite Haaretz.