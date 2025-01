Ben-Gvir paralajmëron largimin nga qeveria nëse ratifikohet marrëveshja

Një takim i kabinetit izraelit u shty të enjten, por ministrat pritet ta mbështesin marrëveshjen trefazore të armëpushimit, e cila do t'i ndalojë luftimet në Gaza dhe do t'i lirojë pengjet në kthim të të burgosurve palestinezë nga burgjet izraelite, të premten, sipas mediave izraelite. Ndihma do të lejohej gjithashtu në Gaza dhe do të kishte tërheqje të plotë izraelite nga enklava.