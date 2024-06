Blinken diskuton propozimin e armëpushimit me kryeministrin palestinez

Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken diskutoi të martën detajet e një marrëveshjeje "gjithëpërfshirëse" të propozuar për armëpushim, me kryeministrin palestinez Mohammad Mustafa. Blinken theksoi përfitimet e marrëveshjes për palestinezët dhe izraelitët gjatë takimeve me Mustafa, duke përsëritur "se Hamasi duhet ta pranojë propozimin pa vonesa të mëtejshme", tha zëdhënësi Matthew Miller në një deklaratë. "Sekretari Blinken mirëpriti njoftimet e reformës nga Autoriteti Palestinez dhe diskutoi me kryeministrin Mustafa nevojën për zbatimin e plotë dhe të qëndrueshëm të reformave, për të arritur aspiratat e palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe Gaza," tha Miller. “Ai ripohoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, me garanci sigurie për Izraelin”, shtoi ai. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi veçmas për 404 milionë dollarë ndihmë të re humanitare për palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar, Rripin e Gazës të rrethuar dhe vendet e tjera në rajon. "Ky financim i ri do të ofrojë mbështetje thelbësore për palestinezët e cenueshëm në Gaza, Bregun Perëndimor dhe rajon, duke përfshirë ushqimin, ujin e pijshëm të sigurt, kujdesin shëndetësor, mbrojtjen, arsimin, strehimin dhe mbështetjen psikosociale. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të adresuar nevojat humanitare të atyre që janë prekur nga kriza”, thuhet në një deklaratë të veçantë. “Ne u bëjmë thirrje donatorëve të tjerë që të kontribuojnë në përgjigjen humanitare në Gaza dhe rajon, të rrisin mbështetjen për ata që janë prekur nga konflikti dhe të punojnë së bashku për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për krizën”, shtoi ai. Izraeli është përballur me dënimin ndërkombëtar për ofensivën e tij të vazhdueshme gjithëpërfshirëse kundër Gazës, e cila pjesët më të mëdha të territoreve, i ka në gërmadha në mes të mungesës së nevojave dhe kufizimeve të vazhdueshme izraelite në dërgimin e ndihmave.