Borrell: Izraeli po përdor ndërprerjen e ushqimit si armë në Gaza

"Gaza tashmë nuk është në prag të urisë, uria po ndodh. Pra, çfarë do të bëjmë atëherë? Ne nuk mund të qëndrojmë pranë dhe të shikojmë palestinezët se si vdesin nga uria. Çfarë do të bëjmë? Kjo nuk është fatkeqësi natyrore. Kjo nuk është përmbytje. Ky nuk është tërmet. Është plotësisht i krijuar nga njeriu. Nga kush? Le ta themi me guxim. Nga ai që pengon hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza", tha Borrell.