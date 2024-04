Borrell: Jemi në prag të luftës në Lindjen e Mesme

Duke folur me gazetarët në margjinat e një takimi të ministrave të jashtëm të G7, Borrell paralajmëroi se rrjedha aktuale e ngjarjeve mund të çojë në një konflikt të gjithanshëm rajonal me pasoja të gjera.



“Nuk dua të ekzagjeroj, por jemi në prag të një lufte, një lufte rajonale në Lindjen e Mesme, e cila do të shkaktojë tronditje në pjesën tjetër të botës, veçanërisht në Evropë. Ndaj duhet ndaluar”, tha Borrell.



Shefi i diplomacisë evropiane shtoi se Forumi i Sigurisë i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) dhe BE-së, që do të mbahet në Luksemburg është mundësi e mirë për të rritur bashkëpunimin në këtë çështje, Forumi BE-GCC me temë sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal i cili do të kryesohet nga Borrell do të mbahet më 22 prill.