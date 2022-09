Çavuşoğlu: Aktualisht e vështirë një marrëveshje për Ukrainën

Ministri i Jashtëm turk, Mevlüt Çavuşoğlu, në fjalimin e mbajtur në Forumin Strategjik në Bled (BSF), tha se për shkak të ndryshimit të realitetit në terren, arritja e një marrëveshjeje për Ukrainën është aktualisht më e vështirë se në javët e para të luftës. Çavuşoğlu foli për luftën aktuale në Ukrainë, të cilën Rusia e nisi kundër fqinjit të saj perëndimor më 24 shkurt të këtij viti, për perspektivat për gjetjen e një zgjidhjeje paqeje dhe rolin e Türkiye-s në negociata. Siç tha ai, lufta në Ukrainë "herët a vonë do të përfundojë", por nuk dihet se kur. Ai gjithashtu theksoi se negociatat për Ukrainën janë më të vështira se më parë për shkak të ndryshimit të realitetit në terren. “Në javët e para, ishte më e lehtë për të arritur një zgjidhje të dakorduar. Tani, për fat të keq, nuk është më e lehtë. Pas skenave shqetësuese që pamë në Buçë, gjërat kanë ndryshuar. Por ata janë në terrenin e një realiteti të ri. Ne flasim për paqen, por ajo duhet të pranohet reciprokisht dhe, në të njëjtën kohë, duhet të jetë e drejtë për Ukrainën”, tha Çavuşoğlu. Ai vuri në dukje se Ankaraja vazhdon të zhvillojë dialog me Kievin dhe Moskën për gjetjen e një zgjidhjeje paqësore. Mes tjerash ai deklaroi se marrëveshjet, si ajo për eksportin e drithit që Ukraina dhe Rusia arritën me ndërmjetësimin e Türkiye-s dhe Kombeve të Bashkuara (OKB), si dhe bashkëpunimi me Moskën dhe Kievin, "do t'i hapin rrugën paqes së qëndrueshme në Ukrainë". Duke iu referuar sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë nga vendet perëndimore për shkak të luftës në Ukrainë, Çavuşoğlu tha se Türkiye "nuk i bashkohet sanksioneve të njëanshme" siç nuk i bashkohet sanksioneve ndaj Iranit. "Tregtia jonë me Rusinë ka vazhduar, por ne kurrë nuk e kemi lejuar Rusinë të anashkalojë sanksionet përmes Türkiye-s. Kjo është shumë transparente. Ne importojmë pothuajse 45 për qind të gazit tonë nga Rusia. Çmimet e gazit janë trefishuar. Sa të qëndrueshme janë këto sanksione? Deri në fund të këtij viti, ose para pranverës, do ta zbulojmë këtë. Sanksionet kundër Iranit ishin të qëndrueshme dhe nuk goditën Evropën apo SHBA-në, por kjo është një pyetje të cilës duhet t'i përgjigjemi gjithashtu", tha Çavuşoğlu.