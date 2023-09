Çfarë është Korridori i Zangezurit në jug të Armenisë?

Lidhja tokësore e Türkiyes me Azerbajxhanin do të thotë gjithashtu se Ankaraja do të ketë qasje më të mirë në shtetet turke në Azinë Qendrore, me të cilat ka lidhje të forta historike dhe kulturore. Krijimi i rrugës tokësore kryesore të Korridorit Zangezur në Kaukazin jugor do të ndërtojë lidhje më të forta midis Türkiyes dhe Azerbajxhanit, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan në vizitën zyrtare të parë në Azerbajxhan pas rizgjedhjes në postin e presidentit më 28 maj.