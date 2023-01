Cilët shtete në botë disponojnë numrin më të madh të deleve?

Që nga fillimi i jetës, delet kanë qënë shumë me vlerë për njerëzimin. Edhe pse bota ka përjetuar shumë zhvillime në shekujt e fundit, delet vazhdojnë të jenë shumë të rëndësishme. Prandaj, ruajtja e deleve vazhdon akoma të jetë një punë e madhe. Edhe pse ka një numër të konsiderueshëm të deleve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka disa vende të tjera ku numri është më i lartë. Kina zotëron më shumë dele se çdo shtet tjetër në botë me një numër që arrin deri në 175 milionë dele brenda kufijve të saj. Numri i deleve në Kinë vazhdon të rritet në të njejtën kohë me zgjerimin e ekonomisë. Kina posedon një numër të deleve sa dyfishi i shtetit në vendin e dytë në këtë listë.