Droni turk i gjeneratës së re ANKA III përfundon me sukses testin e qitjes

Mjeti ajror pa pilot ANKA III i cili pas fluturimit të parë ka vazhduar testet me shpejtësi, u ngrit sërish në fluturim pas testit të fluturimit me municion. ANKA III u ngrit nga baza ajrore Mürted në orën 08:30 dhe mbërriti në fushën e qitjes Acıkır. ANKA III qëlloi në objektiv dhe përfundoi me sukses testin e qitjes.