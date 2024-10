Dyfishohet numri i palestinezëve në burgjet izraelite, duke kaluar 10.100

Numri i palestinezëve në burgjet izraelite është dyfishuar gjatë vitit të kaluar, duke kaluar 10.100, tha grupi i të burgosurve.



Në një deklaratë, Shoqata e të Burgosurve Palestinezë tha se numri i përgjithshëm i palestinezëve të ndaluar në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë ata që janë liruar, ka tejkaluar 11.400 që nga 7 tetori 2023.



Ushtria izraelite ka arrestuar 430 gra dhe 750 fëmijë në Bregun Perëndimor që nga 7 tetori 2023, dhe në mesin e të arrestuarve janë 129 gazetarë, me 58 persona ende në paraburgim. Ata gjithashtu arrestuan gjithsej 58 gazetarë, duke përfshirë gjashtë gra dhe 29 burra, nga Gaza.



Që nga 7 tetori 2023, është lëshuar një urdhër "arrest administrativ" për 9.392 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, duke siguruar që ata të mbahen në burg pa asnjë akuzë apo gjyq; dhe prej tyre, 3.398 mbeten të burgosur.



Në deklaratë theksohet se ushtria izraelite ka kryer shkelje dhe krime të rënda si rrahje, kërcënime kundër të burgosurve dhe familjeve të tyre, shkatërrim dhe prishje të shtëpive palestineze, si dhe sekuestrim të automjeteve, parave dhe sendeve me vlerë gjatë bastisjeve që ka kryer për të arrestuar palestinezët.



Dëme të konsiderueshme janë shkaktuar në infrastrukturën në zonat ku u kryen bastisjet, me anëtarët e familjeve të të arrestuarve të marrë peng, dhe palestinezët e ndaluar të përdorur si mburoja njerëzore.



Që nga 7 tetori 2023, 41 individë të identifikuar kanë vdekur në burgjet izraelite dhe trupat e 39 prej tyre nuk janë kthyer.



Numri i përgjithshëm i palestinezëve, trupat e të cilëve janë mbajtur në burgjet izraelite është regjistruar në 50.



Që nga tetori i vitit 2024, numri i palestinezëve të mbajtur në burgjet izraelite raportohet të ketë kaluar 10.100, përfshirë 3.398 të cilët janë nën paraburgim administrativ.



Janë 1.618 individë të ndaluar në Gaza, të cilët Izraeli i ka etiketuar si "luftëtarë të paligjshëm", megjithëse kjo shifër nuk përfshin të gjithë banorët e Gazës në paraburgim.



Në mesin e 94 të burgosurve femra të identifikuara në burgjet izraelite, tre janë nga Gaza dhe mbahen në burgun Damun të Izraelit. Numri i grave palestineze të ndaluara në paraburgim administrativ është raportuar të jetë 29, për më tepër, më shumë se 270 fëmijë palestinezë janë aktualisht të burgosur.



Deklarata përfshin gjithashtu informacione që tregojnë se para 7 tetorit 2023, kishte 5.250 palestinezë në burgjet izraelite, duke përfshirë 40 gra, 170 fëmijë dhe 1.320 të klasifikuar si "të burgosur administrativ".



Nëpërmjet praktikës së tij të "paraburgimit administrativ", Izraeli mund t'i mbajë palestinezët pa akuza ose gjykim për periudha që variojnë nga një muaj deri në gjashtë muaj.



Gjykatat ushtarake mund të zgjasin periudhën e paraburgimit deri në pesë vjet duke deklaruar se i arrestuari përbën një "kërcënim për sigurinë izraelite", pa specifikuar akuzat kundër tyre.