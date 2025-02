Edhe Holanda ndalon përdorimin e aplikacionit "DeepSeek"

DeepSeek, i mbështetur nga fondi “High-Flyer Capital Management” në Kinë, lançoi më 20 janar modelin e tij të ri me burim të hapur, DeepSeek-R1, të cilin e zhvilloi me një kosto të ulët dhe duke përdorur një numër të vogël çipash në krahasim me kompanitë e tjera të inteligjencës artificiale.