Eksportet e mbrojtjes turke arrijnë rekord prej 7,2 miliardë dollarësh

Duke shikuar kah e ardhmja, fokusi i industrisë mbetet në ruajtjen e momentit të favorshëm dhe rritjen e eksportit të produkteve me vlerë të lartë të shtuar. “Në vitin 2025 do të vazhdojmë të punojmë me të njëjtën vendosmëri për të arritur një rritje të përhershme të eksporteve”, theksoi Görgün.