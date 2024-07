EPC-ja në MB, do të trajtohen çështjet kryesore kontinentale

Duke riafirmuar përkushtimin e tij për një qasje bashkëpunuese me partnerët evropianë, Starmer, i cili ishte një përkrahës i fortë i qëndrimit të Mbretërisë së Bashkuar në BE, ka premtuar "të ndryshojë mënyrën se si MB-ja angazhohet me partnerët tanë evropianë" për të adresuar këto sfida kritike.