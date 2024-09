Erdoğan-Beqiroviq: Türkiye vazhdon mbështetjen dhe mbetet me BeH-në

“Kemi biseduar edhe për procesin e ndërtimit të autostradës Sarajevë-Beograd. Dhe me këtë rast thashë se është dëshira ime që ky projekt të realizohet sa më shpejt. I thashë vëllait tim të dashur se ne do të vazhdojmë të mbështesim projektet zhvillimore në Bosnjë e Hercegovinë, veçanërisht në sektorët e energjisë dhe infrastrukturës. Jemi të kënaqur që në shtatë muajt e parë, turistët turq ishin më të shumtët në BeH dhe që ia kaluan turistëve nga vendet fqinje. Së shpejti do të nënshkruajmë një marrëveshje që do t'u mundësojë qytetarëve tanë të udhëtojnë reciprokisht me kartë identiteti dhe kështu do të forcojmë më tej lidhjet midis kombeve tona”, tha Erdoğan.