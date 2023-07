Erdoğan dhe Biden do të takohen në samitin e NATO-s në Vilnius

Në lidhje me përpjekjet e vazhdueshme të Suedisë për t’iu bashkuar NATO-s, të cilat janë përballur me kundërshtimin e Ankarasë për shkak të shqetësimeve të lidhura me sigurinë dhe terrorizmin, Erdoğan i tha Bidenit se Stokholmi ndërmori "hapa të duhur" duke miratuar amendamentet e fundit antiterror, por këto u anuluan nga demonstratat flagrante nga simpatizantë të grupit terrorist PKK.