Erdoğan: Do ta shkatërrojmë terrorizmin në një mënyrë ose në tjetër

"Do të vazhdojmë të bëjmë më të mirën për një zgjidhje në Gaza. Të gjithë mund ta injorojnë ose ta harrojnë këtë çështje, por ne nuk mund të kemi një qasje të tillë", u shpreh Erdoğan. Lidhur me sulmet e Izraelit ndaj gazetarëve në Gaza, Erdoğan tha se Tel Avivi po shpreh "shqetësimin e tij me të vërtetën" me përpjekjet e tij për të fshirë provat e masakrave dhe gjenocidit.