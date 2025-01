Erdoğan: Do t’i vazhdojmë përpjekjet për paqen në Gaza deri në rezultate

Duke theksuar se pas “61 vjet shtypjesh” dhe “13 vjet masakrash” nga partia Baath në Siri, presidenti turk tha se, “Ashtu siç besimi dhe durimi mbizotëruan në Siri, me vullnetin e Zotit, drejtësia do të mbizotërojë edhe në Palestinë dhe dielli i drejtësisë do të depërtojë në errësirën e shtypjes”.