Erdoğan: Droni “ANKA III” kryen fluturimin e parë

Sipas prodhuesit të dronit, Industrisë Turke të Hapësirës Ajrore (TUSAŞ), “ANKA III” është një sistem që është më i shpejtë falë motorit të tij reaktiv, ka një kapacitet të lartë të mbajtjes së ngarkesës dhe është më pak i dukshëm në radar me strukturën e tij pa bisht. “Shpresojmë se avioni ynë do të japë një kontribut të fortë në mbrojtjen e vendit tonë me teknologjitë, dizajnin dhe veçoritë e tij të avancuara”, shkroi presidenti Erdoğan në platformën sociale X.