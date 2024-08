Erdoğan me rastin e Ditës së Fitores: Të vendoset rend global me drejtësi

"Sot jemi më të fortë se dje; shpresoj që nesër do të jemi shumë më të fortë se sot. Së bashku me miqtë dhe vëllezërit tanë që janë të përkushtuar ndaj të njëjtit ideal si ne, ne patjetër do të vendosim një rend global në të cilin të gjithë do të jenë të përfaqësuar drejt. Türkiye, e cila ka frymëzuar popujt e shtypur me betejën për pavarësi, ajo do të avokojë edhe për një botë në të cilën do të mbretërojë paqja, drejtësia dhe qetësia”, tha presidenti turk.