Erdoğan: Perëndimi nuk e sheh rezistencën palestineze si vetëmbrojtje

"Ata po bëjnë përpjekje për të mbuluar krimet e luftës që kanë kryer në Gaza me justifikime të sajuara. Izraeli i ka kryer këto krime me dashje, jo pa dashje ose gabimisht. Të gjitha masakrat janë planifikuar me kujdes, duke specifikuar se si dhe ku do të vriten gra, burra dhe fëmijë ", shtoi presidenti turk.