Erdoğan: Përshpejtojmë përpjekjet për armëpushim të qëndrueshëm në Gaza

“Ne do të përshpejtojmë përpjekjet tona për lirimin e pengjeve dhe vendosjen e një armëpushimi të qëndrueshëm. Shpresojmë se iniciativat tona do të vazhdojnë në mënyrë shumëdimensionale edhe në të ardhmen”, tha Erdoğan në rrjetin social “X”, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Solidaritet me Popullin Palestinez.