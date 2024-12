Erdoğan: Rruga që qeveria izraelite po ndjek nuk është rruga e drejtë

Më tej, presidenti Erdoğan foli edhe për çështjet midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke theksuar se Türkiye shpreson se “mundësia historike” që erdhi me çlirimin e rajonit të Karabakut nga pushtimi do të kurorëzohet me marrëveshjen e paqes Azerbajxhan-Armeni.