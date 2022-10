Presidenti i Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan, ftoi homologun francez Emmanuel Macron të bashkëngjitet, kur ai u afrua gjatë një bisede të liderit turk me krerë të vendeve të tjera para nisjes së takimit të parë të Komunitetit Politik Evropian. “Eja, bashkëngjitu edhe ti”, i tha Erdoğan Macron-it teksa po bisedonte me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan dhe kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban në lidhje me Organizatën e Shteteve Turke.