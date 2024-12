Erdoğan: Türkiye ka qëndruar me vendosmëri pas Libanit kundër Izraelit

Duke vënë në dukje se ata gjithashtu kanë diskutuar gjerësisht zhvillimet në Siri gjatë bisedimeve me Mikatin, Erdoğan vazhdoi: "Një epokë e re ka filluar në Siri. Si dy fqinjë të rëndësishëm të Sirisë, jemi dakord për domosdoshmërinë e veprimit të përbashkët. Stabiliteti i Sirisë është stabiliteti i rajonit. Vështirësitë e shkaktuara nga kaosi në Siri kanë ndikuar në të gjithë rajonin gjatë 13 viteve të fundit. Ashtu si ne, edhe Libani ka hapur krahët pa hezitim për vëllezërit tanë sirianë dhe u ka ofruar strehim. Rindërtimi i Sirisë dhe normalizimi i jetës së përditshme janë përparësitë tona. Krijimi i një administrate të përhershme përfshirëse dhe gjithëpërfshirëse është i rëndësishëm jo vetëm për sirianët, por edhe për ne si vende fqinje. Ruajtja e tërësisë territoriale dhe strukturës unike të Sirisë është gjithashtu një çështje për të cilën vendi ynë nuk do të bëjë asnjë kompromis. Që nga fillimi, kemi deklaruar qartë qëndrimin tonë ndaj ambicieve përçarëse dhe e kemi bërë të ditur këtë me vendosmëri të gjithë botës."