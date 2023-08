Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me Putinin

Ndërkaq, duke vënë në dukje se mosveprimi për një kohë të gjatë i Nismës së Detit të Zi nuk i sjell dobi askujt dhe se vendet me të ardhura të ulëta që kanë nevojë për drithë do të vuajnë më shumë, presidenti Erdoğan tha se çmimet e drithërave që ishin ulur me 23 për qind gjatë periudhës së zbatimit të marrëveshjes, u rrit me 15 për qind në dy javët e fundit.