Euro-Med: Izraeli po kryen një 'Nakba të re' në Rripin e Gazës

Kreu i Organizatës Euro-Mesdhetare për Monitorimin e të Drejtave të Njeriut (Euro-Med) me qendër në Gjenevë, Ramy Abdu, në lidhje me sulmet e Izraelit kundër Gazës tha se "Izraeli nuk u jep njerëzve mundësinë të shkojnë në vende të tjera, as nuk u njeh të drejtën për të jetuar".