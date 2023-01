Evropa thirrje Suedisë të ndërmarrë hapa për djegien e Kuranit

I pyetur po ashtu se "Nëse dikush do të kishte djegur librin e shenjtë të një feje tjetër, a do të ishte kjo ende liri e shprehjes?, Billström tha: "Sipas ligjit të Suedisë, liria e shprehjes e lejon këtë. Por, bërja e kësaj nuk do të thotë se ne qëndrojmë pranë, mbështesim ose miratojmë këtë veprim".