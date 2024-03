Fëmija nga Gaza: Të tjerët e presin Ramazanin me zbukurime, ne me bomba

Ai thekson se sa ndryshe është Ramazani për palestinezët në Gaza e cila është tërhequr në uri dhe është shkatërruar për shkak të sulmeve izraelite, në krahasim me vendet e tjera islame në botë.



"Fëmijët në botë e presin muajin e Ramazanit me zbukurime dhe drita të bukura ndërsa ne në Gaza me zjarrin e bombave. Fëmijët në të gjithë botën do të zgjohen për syfyr me zhurmën e daulles ndërsa ne në Gaza zgjohemi me zhurmën e frikshme të bombardimeve", tha fëmija palestinez. "Ne agjërojmë prej 5 muajsh"