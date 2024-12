Fëmijët sirianë të lindur në Türkiye do ta shohin për herë të parë Sirinë

"Fëmijët tanë janë të lumtur dhe ne jemi shumë të lumtur. Është atdheu ynë. Këtu kemi jetuar 12 vjet. Falënderojmë Türkiyen. Së fundmi do të kthehemi sepse atje është atdheu ynë. Fëmijët e mi nuk e kanë parë kurrë atdheun e tyre, do të shkojnë atje për herë të parë. Ne nuk do ta harrojmë Türkiyen, ajo na priti krahëhapur, por tashmë po kthehemi. Dajat dhe xhaxhallarët e mi janë atje, fëmijët e mi do t'i shohin për herë të parë ata. Në Siri tashmë do të jetë një jetë dhe jetesë e re. Gjithçka për ne do të jetë fillim i ri", tha El Sheikhi.