Fidan takon homologun egjiptian në margjinat e G20-shit

Shoukry do të marrë pjesë edhe në Forumin e Diplomacisë në Antalya që do të mbahet në datat 1-3 mars. Ai pritet të marrë pjesë edhe në Panelin e Gazës në forumin që do të mbahet me pjesëmarrjen e anëtarëve të Grupit të Kontaktit të Ligës Arabe dhe Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC).